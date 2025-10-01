Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: полный кард участников турнира PFL, список бойцов

3 октября в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам американского промоушена PFL.
В главном событии чемпион в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов проведет реванш с ирландцем Полом Хьюзом.
Полный кард турнира PFL Champions Series 3
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;
Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов;
Арчи Колган — Джей-Джей Уилсон;
Джек Картрайт — Каолан Логран;
Магомед Магомедов — Серхио Петтис;
Пуя Рахмани — Слим Трабелси;
Зубайра Тухугов — Артём Лобов;
Омар Эль-Дафрави — Флорим Зендели;
Асаэль Аджудж — Мирафзал Ахтамов;
Такэси Идзуми — Винисиус Ченчи;
Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл;
Джарра Аль-Силави — Грегори Бабен.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL в Дубае.