Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: полный кард участников турнира PFL, список бойцов

3 октября в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам американского промоушена PFL.

В главном событии чемпион в легком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов проведет реванш с ирландцем Полом Хьюзом.

Полный кард турнира PFL Champions Series 3

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;

Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов;

Арчи Колган — Джей-Джей Уилсон;

Джек Картрайт — Каолан Логран;

Магомед Магомедов — Серхио Петтис;

Пуя Рахмани — Слим Трабелси;

Зубайра Тухугов — Артём Лобов;

Омар Эль-Дафрави — Флорим Зендели;

Асаэль Аджудж — Мирафзал Ахтамов;

Такэси Идзуми — Винисиус Ченчи;

Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл;

Джарра Аль-Силави — Грегори Бабен.

