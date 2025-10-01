Джейк Пол высмеял частный самолёт Мейвезера, сравнив со своим

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, высмеял частный самолёт бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях соотечественника Флойда Мейвезера-младшего.
«Флойд! Я думал, что у тебя большой самолёт! Шесть окошек… Попробуй 14!» — сказал Пол в социальных сетях.
Джейку Полу 28 лет. Американец дебютировал как профессиональный боксёр в 2020 году. Всего на его счету 12 побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Пол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.
