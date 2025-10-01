Скидки
«Шама». Перейра оставил послание Анкалаеву перед реваншем на UFC 320

«Шама». Перейра оставил послание Анкалаеву перед реваншем на UFC 320
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Моё тело стало сильнее, я сумел подготовиться лучше. За спиной отличный лагерь. Какое оставлю сообщение Магомеду? Шама», — сказал Перейра в интервью MMA Fighting.

Напомним, чемпионский реванш Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Перейра ответил тренеру Анкалаева, заявившему, что у бразильца нет нокаутирующей мощи.

