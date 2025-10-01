Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов – о реванше с Хьюзом: финиширую его и отправлюсь домой

Усман Нурмагомедов – о реванше с Хьюзом: финиширую его и отправлюсь домой
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от реванша с ирландцем Полом Хьюзом.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:10 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

«Всё складывается просто идеально. Мне осталось сделать вес. Я буду двигаться, бить, а затем повалю его, измотаю, финиширую и отправлюсь домой. Он хорошо защищался от тейкдаунов в первом бою, но на этот раз я легко его повалю. В этом лагере я был сосредоточен на борьбе и значительно прибавил», – сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Напомним, реванш Нурмагомедов — Хьюз состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Нурмагомедов — Хьюз: брат Хабиба готов защитить чемпионский титул! Хватит ли сил? LIVE
Live
Нурмагомедов — Хьюз: брат Хабиба готов защитить чемпионский титул! Хватит ли сил? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android