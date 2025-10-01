Усман Нурмагомедов – о реванше с Хьюзом: финиширую его и отправлюсь домой

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от реванша с ирландцем Полом Хьюзом.

«Всё складывается просто идеально. Мне осталось сделать вес. Я буду двигаться, бить, а затем повалю его, измотаю, финиширую и отправлюсь домой. Он хорошо защищался от тейкдаунов в первом бою, но на этот раз я легко его повалю. В этом лагере я был сосредоточен на борьбе и значительно прибавил», – сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

Напомним, реванш Нурмагомедов — Хьюз состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.