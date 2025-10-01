Штырков дал прогноз на бой Анкалаев — Перейра 2

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Анкалаев будет ещё уверенней в этом бою, в первом поединке он прощупал Перейру во всех аспектах. Алекс ничего нового не сможет Анкалаеву навязать, разве он что-то придумает в борьбе. Но за полгода, или сколько там прошло, маловероятно, что он сможет поднять свой уровень борьбы так, чтобы удивить Магомеда. А ударной техникой… он слишком медленный для Анкалаева.

Анкалаев — это боец такого уровня, что, подравшись с ним единожды, второй раз ты будешь ещё слабее против него. Он прощупывает, он видит, он знает, на что способен.

И на самом деле, я в первом бою видел, что Магомед не раскрылся настолько, насколько мог. Естественно, его задача была на 100% уверенно забрать победу, не рисковать, лишнего не делать. И он с этим прекрасно справился.

Но во втором бою Анкалаев будет на правах чемпиона, а это значит, что Перейре нужно будет увереннее забирать бой, то есть даже не равный поединок. Но если у Анкалаева будет всё хорошо со здоровьем, не будет травм и каких-то форс-мажорных обстоятельств, мы увидим ещё более уверенную победу», — сказал Штырков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.