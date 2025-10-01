Перейра назвал приоритетного соперника в случае победы над Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра назвал приоритетного соперника в случае победы в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я видел только лучшие моменты [боя Ульберг – Рейес], но это был техничный бой и красивый нокаут. Хорошо, когда появляются новые имена. Очевидно, я уже подрался со всеми, поэтому будет логично, что он станет следующим», — сказал Перейра в интервью YouTube-каналу MMA Fighting.

Напомним, чемпионский реванш Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

