Магомед Анкалаев оценил победу Ульберга над Рейесом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал победу новозеландца Карлоса Ульберга в поединке с американцем Домиником Рейесом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 260 в Перте (Австралия).

Напомним, Ульберг победил нокаутом в первом раунде.

«Интересный парень, идёт на серии побед. Он показал великолепное выступление. И да, я говорил об этом до этого и скажу опять – поставьте его в клетку. Если этого хочет UFC, если они хотят продвигать его, отлично. Если они хотят отправить его на бой, пускай выставят против меня», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу New York Post Sports.

Комментарии
