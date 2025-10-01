Промоутер Энтони Джошуа назвал трёх кандидатов на поединок с британцем

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о следующем сопернике британца.

«Имя Тони Йоки постоянно всплывает. Не знаю, откуда оно взялось, но он в списке. Джошуа не проведёт бой с Фьюри, Усиком, Дюбуа, Паркером или Итаумой. Но это будет достойный поединок, пусть и не из топ-5.

Мартин Баколе? Я бы сказал, что этот поединок возможен. Хоть он и не простой. Ещё есть нигериец Эфа Аджагба, также отличный бой», — приводит слова Хирна издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2024 года, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа.