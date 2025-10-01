Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Энтони Джошуа назвал трёх кандидатов на поединок с британцем

Промоутер Энтони Джошуа назвал трёх кандидатов на поединок с британцем
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о следующем сопернике британца.

«Имя Тони Йоки постоянно всплывает. Не знаю, откуда оно взялось, но он в списке. Джошуа не проведёт бой с Фьюри, Усиком, Дюбуа, Паркером или Итаумой. Но это будет достойный поединок, пусть и не из топ-5.

Мартин Баколе? Я бы сказал, что этот поединок возможен. Хоть он и не простой. Ещё есть нигериец Эфа Аджагба, также отличный бой», — приводит слова Хирна издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2024 года, Джошуа проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

Материалы по теме
Энтони Джошуа отреагировал на смерть Рикки Хаттона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android