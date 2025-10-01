Скидки
Магомед Анкалаев назвал сроки перехода в тяжёлый вес UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о возможности своего перехода в тяжёлый дивизион (до 120 кг).

«Да, это определённо в планах. Вес легко прибавляется, я быстро набираю до 110 кг. Очевидно, сперва я должен расставить все точки над «и» в своём дивизионе, ещё пара боёв, и после этого я поднимусь», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу New York Post Sports.

Напомним, 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Алексом Перейрой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

