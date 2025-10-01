Скидки
«Это главное». Бетербиев высказался о секрете успеха в спорте

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о важности мотивации в спорте.

«У нас в юношестве никогда не было хорошо экипированных залов. Обычные боксёрские мешки, обычные гантели, штанги, скакалки. Сейчас бы сказали — минимальный набор. Но мы так хотели тренироваться, что даже не замечали этого.

Поэтому не думайте, что у вас чего-то не хватает, чтобы нормально тренироваться. Главное — желание», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Ранее Бетербиев прокомментировал победу Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом.

