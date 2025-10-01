«Не впечатлён». Дана Уайт объяснил решение не брать в UFC бойца из команды Хабиба

Генеральный директор UFC Дана Уайт объяснил решение не подписывать контракт с российским бойцом Рашидом Вагабовым, одержавшим победу на турнире Претендентской серии.

Напомним, Вагабов сразился с бразильцем Паулу Энрике, выиграв единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

«Если ты разговариваешь со мной посреди боя и обещаешь стать чемпионом, но при этом не можешь финишировать соперника, являясь фаворитом 8 к 1, я не буду впечатлён», – сказал Уайт в эфире ESPN.

Рашиду Вагабову 27 лет. Россиянин, член команды Хабиба Нурмагомедова, дебютировал как профессионал в 2019 году. Всего на его счету 15 побед и два поражения.