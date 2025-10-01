Скидки
Порье дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о предстоящем реванше между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Алекс будет андердогом в любом поединке, и это хорошая ставка, поскольку этот парень способен в любой момент изменить исход боя. Честно говоря, мне кажется, что Алекс возьмёт верх.

Он уже встречался с Магомедом. У него есть желание вернуть себе титул и победить. Он жаждет реванша. Алекс хочет показать, что в прошлом бою дрался не он. Думаю, что в этот раз Перейра победит техническим нокаутом или чистым нокаутом», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.

