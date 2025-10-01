Сехудо: Двалишвили должен подраться с другим чемпионом UFC, если победит Сэндхагена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили должен сразиться с другим чемпионом в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном.

«Я верю, что в случае победы над Кори Сэндхагеном Мераб должен задуматься о бое с другим чемпионом – либо позволить Пантоже подняться, либо бросить вызов Волкановски в полулёгком весе ради статуса двойного чемпиона», — написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, поединок Двалишвили – Сэндхаген состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).