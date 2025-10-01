Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо: Двалишвили должен подраться с другим чемпионом UFC, если победит Сэндхагена

Сехудо: Двалишвили должен подраться с другим чемпионом UFC, если победит Сэндхагена
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили должен сразиться с другим чемпионом в случае победы над американцем Кори Сэндхагеном.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Я верю, что в случае победы над Кори Сэндхагеном Мераб должен задуматься о бое с другим чемпионом – либо позволить Пантоже подняться, либо бросить вызов Волкановски в полулёгком весе ради статуса двойного чемпиона», — написал Сехудо в социальных сетях.

Напомним, поединок Двалишвили – Сэндхаген состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
UFC 320: Анкалаев сможет финишировать звёздного соперника? Перейра против. LIVE
Live
UFC 320: Анкалаев сможет финишировать звёздного соперника? Перейра против. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android