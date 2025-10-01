«Он не типичный дагестанский борец». Камару Усман — о стиле Анкалаева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман поделился мнением о стиле 33-летнего действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева.

«Не понимаю, почему все продолжают воспринимать Анкалаева как типичного дагестанского борца. Он не такой и имеет свой собственный стиль, который заключается в том, чтобы разбивать соперников в стойке, разбирать их на части.

Магомед — это не дагестанский борец, который выйдет, переведёт соперника и забьёт того в партере. Мы видели, как Анкалаев с трудом переводил Алекса в первом бою. Магомед — это очень, очень хороший и опытный ударник, и именно в этой плоскости он предпочитает работать уже много лет. Кроме того, Анкалаев знает, что, постоянно пытаясь переводить соперника на землю, он и сам устанет», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.