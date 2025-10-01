Скидки
«Поэтому дали шанс». Магомед Анкалаев объяснил, почему согласился на реванш с Перейрой

33-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев объяснил, почему решил провести реванш с экс-чемпионом UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Заслуженно, так как Алекс был чемпионом и им [после утрата титула] всегда дают шанс [подраться за пояс снова]. И других желающих [драться со мной] не было. Мы искали соперника, но кто-то учился в школе или институте (имеется в виду Иржи Прохазка, который действительно отказался от поединка из-за учёбы в университете. — Прим. «Чемпионата»). Так получилось, что наша команда не смогла найти другого соперника [для первой защиты титула].

Я разговаривал с менеджерами и просил их организовать мне любой бой, не только с Алексом. Говорил им, что если есть какой-то претендент, то готов подраться с ним. Так получилось, что у всех были свои планы, а Перейра остался без боя. Поэтому решили дать ему шанс», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

