Гамрот: Оливейра один из величайших легковесов, но я еду в Рио, чтобы занять его место

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с 35-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоится 12 октября на турнире UFC Fight Night 261, который пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Оливейра, конечно, один из величайших бойцов в лёгком весе, но я полностью готов к этому поединку. Не боюсь бороться с ним в партере или обмениваться ударами в стойке. На мне нет давления. Бог дал мне возможность проявить себя. Я еду в Рио и хочу занять его место в рейтинге», — сказал Гамрот в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.