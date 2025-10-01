Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гамрот: Оливейра один из величайших легковесов, но я еду в Рио, чтобы занять его место

Гамрот: Оливейра один из величайших легковесов, но я еду в Рио, чтобы занять его место
Комментарии

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с 35-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоится 12 октября на турнире UFC Fight Night 261, который пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Оливейра, конечно, один из величайших бойцов в лёгком весе, но я полностью готов к этому поединку. Не боюсь бороться с ним в партере или обмениваться ударами в стойке. На мне нет давления. Бог дал мне возможность проявить себя. Я еду в Рио и хочу занять его место в рейтинге», — сказал Гамрот в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
Чарльз Оливейра подробно рассказал, почему его соперником стал Гамрот после снятия Физиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android