Двалишвили: ни для кого не секрет, что карьера Умара шла быстрее, поскольку он брат Хабиба

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили вновь выразил уверенность в том, что второй номер рейтинга UFC в категории до 61 кг россиянин Умар Нурмагомедов получал более удобных соперников из-за родства с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно же, это было сказано не просто ради хайпа. Абсолютно точно, что он крутой боец. Но я думаю, что никто не будет отрицать тот факт, что, поскольку он брат Хабиба, его карьера может чуть быстрее двигаться. Он мог перепрыгивать через многих бойцов и сражаться с типами не из рейтинга. По сути, у него был только один оппонент из рейтинга — это Кори Сэндхаген, после победы над которым он и получил титульник. Мы все это знаем и понимаем. Ни для кого это не секрет», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас
Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас
