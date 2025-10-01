Скидки
«Бой не будет чертовски простым. Очень хотел бы подраться». Двалишвили — о реванше с Яном

«Бой не будет чертовски простым. Очень хотел бы подраться». Двалишвили — о реванше с Яном

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил о желании провести реванш с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Сейчас Пётр заслуживает титульного шанса. Он идёт на серии из трёх побед и победил многих интересных бойцов, таких как Фигейреду, Сонг Ядонг и Макги. Он заслуживает титульника. В прошлых боях он показал себя очень хорошо, да и в принципе раньше тоже был топовым бойцом. Если я вынесу Кори, то хотел бы подраться с ним. Поединок с Петром Яном не будет чертовски простым. Ян хороший ударник, имеет отличную защиту от переводов, и у него очень высокий бойцовский IQ. Очень хотелось бы подраться с ним и закатить шоу для фанатов», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас
Нравится вам или нет, но Двалишвили — легенда UFC уже сейчас
