Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гамрот предположил, кто победит в возможном бою Топурия — Пимблетт

Гамрот предположил, кто победит в возможном бою Топурия — Пимблетт
Комментарии

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот дал прогноз на возможный поединок между 28-летним непобеждённым обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и популярным бойцом UFC англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Интересный поединок, хотя я считаю, что Илия отправит Пэдди в нокаут, поскольку у Пимблетта всегда открыта челюсть», — сказал Гамрот в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Напомним, следующий бой Гамрот проведёт против 35-летнего экс-чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры. Их поединок состоится 12 октября на турнире UFC Fight Night 261, который пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Материалы по теме
Гамрот: Оливейра один из величайших легковесов, но я еду в Рио, чтобы занять его место
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android