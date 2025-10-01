Гамрот предположил, кто победит в возможном бою Топурия — Пимблетт

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе поляк Матеуш Гамрот дал прогноз на возможный поединок между 28-летним непобеждённым обладателем чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и популярным бойцом UFC англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Интересный поединок, хотя я считаю, что Илия отправит Пэдди в нокаут, поскольку у Пимблетта всегда открыта челюсть», — сказал Гамрот в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Напомним, следующий бой Гамрот проведёт против 35-летнего экс-чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейры. Их поединок состоится 12 октября на турнире UFC Fight Night 261, который пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия).