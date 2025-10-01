Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили рассказал о минусах проверок на допинг в UFC

Мераб Двалишвили рассказал о минусах проверок на допинг в UFC
Аудио-версия:
34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался насчёт проверок на допинг бойцов UFC.

«Они тупо постоянно проверяют меня. Последний раз эти ребята завалились ко мне домой ранним утром. А я только глаза протираю и говорю: «Бро, я только что ходил в туалет и правда столько не могу [сдать мочи на анализ]». Иногда они просто берут кровь, иногда — кровь и мочу. И да, в этом году они проверили меня уже раз 10. Думаю, это не конец.

Бывает, что заваливаются прямо в зал. Самое сложное происходит как раз когда я тренируюсь. А я выжат как лимон. Приходится специально пить воду, тратить время. Я стою, хлещу водичку, а потом вместе стоим и ждём, когда я смогу сдать анализы. Но с пониманием отношусь к подобного рода ситуациям, это их работа, хотя даже люблю, когда меня проверяют, поскольку всегда абсолютно чист. Поэтому стараюсь не употреблять никаких витаминов. И я только рад, что UFC устраивает регулярные антидопинговые проверки. Это всегда показывает нам, что мы должны быть чистыми», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Новости. Бокс/ММА
