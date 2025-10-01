Магомед Анкалаев сообщил, через сколько боёв перейдёт в тяжёлый вес

33-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев рассказал, когда собирается перейти в тяжёлую весовую категорию (до 120 кг).

«С возрастом у меня вес увеличивается, даже сейчас я гоняю много. В моём дивизионе есть пара окошек, которые нужно закрыть. Через два, максимум три боя перейду в тяжёлый вес. Против кого хочу провести следующие защиты? Топ-3 рейтинга. Всегда открыт и принимаю любой вызов. Не отказываюсь ни от каких поединков и соперников», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, следующий бой Магомед проведёт против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320.