Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев сообщил, через сколько боёв перейдёт в тяжёлый вес

Магомед Анкалаев сообщил, через сколько боёв перейдёт в тяжёлый вес
Комментарии

33-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев рассказал, когда собирается перейти в тяжёлую весовую категорию (до 120 кг).

«С возрастом у меня вес увеличивается, даже сейчас я гоняю много. В моём дивизионе есть пара окошек, которые нужно закрыть. Через два, максимум три боя перейду в тяжёлый вес. Против кого хочу провести следующие защиты? Топ-3 рейтинга. Всегда открыт и принимаю любой вызов. Не отказываюсь ни от каких поединков и соперников», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, следующий бой Магомед проведёт против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 320.

Материалы по теме
UFC 320: Анкалаев сможет финишировать звёздного соперника? Перейра против. LIVE
Live
UFC 320: Анкалаев сможет финишировать звёздного соперника? Перейра против. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android