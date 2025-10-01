Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов объяснил, почему плохо выступил в первом бою с Полом Хьюзом

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, с чем было связано его неудачное выступление в первом поединке с ирландцем Полом Хьюзом.

— Отсутствие в твоём тренировочном лагере Хабиба стало ли причиной твоего неудачного выступления в первом бою с Полом Хьюзом?
— Конечно, именно поэтому я и вышел на тот поединок в такой форме. В худшем своём состоянии мне удалось побить этого парня. Сейчас же я нахожусь в лучшей форме, поэтому должен показать людям, кем являюсь, — приводит слова Нурмагомедова портал Bloody Elbow.

Напомним, в первом бою Усман победил Пола решением большинства судей.

