Алекс Перейра оценил бой Аспиналл — Ган

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался насчёт предстоящего поединка за титул UFC в тяжёлом весе между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«Это тяжёлый бой. Том является универсальным бойцом. Мне кажется, ранее он встречался в основном с агрессивными парнями. А Ган, в свою очередь, — это боец, который будет много двигаться, работать в осторожной манере, и такой стиль может вывести Тома из себя. В первом, втором, третьем раунде — возможно, Том не сможет поймать Сириля. Это будет не тот бой, которые ожидают увидеть многие», – приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.