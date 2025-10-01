Скидки
Алекс Перейра оценил бой Аспиналл — Ган

Алекс Перейра оценил бой Аспиналл — Ган
Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался насчёт предстоящего поединка за титул UFC в тяжёлом весе между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Это тяжёлый бой. Том является универсальным бойцом. Мне кажется, ранее он встречался в основном с агрессивными парнями. А Ган, в свою очередь, — это боец, который будет много двигаться, работать в осторожной манере, и такой стиль может вывести Тома из себя. В первом, втором, третьем раунде — возможно, Том не сможет поймать Сириля. Это будет не тот бой, которые ожидают увидеть многие», – приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

