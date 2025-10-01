Скидки
«Ничто не сравнится». Алекс Перейра ответил, какую победу в ММА считает самой особенной

Комментарии

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал, что считает победу в первом поединке по правилам смешанных единоборства с нигерийцем Исраэлем Адесаньей самой особенной в своей карьере в ММА. Их встреча состоялась на турнире UFC 281 в Нью-Йорке и завершилась в пользу Поатана нокаутом в пятом раунде.

UFC 2022. UFC 281, Нью-Йорк, США
Исраэль Адесанья - Алекс Перейра (W)
13 ноября 2022, воскресенье. 08:20 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

«Ничто не сравнится с той победой над Адесаньей, со всей нашей историей, с боями в кикбоксинге, со всем, через что мы прошли с ним. Многие иногда думают, что для раскрутки поединка нужно просто пользоваться трэш-током и быть настроенным враждебно, но это не так. Нужна такая история, такое прошлое. А Анкалаев всё делает неправильно», — приводит слова Перейры портал MMAJunkie.

