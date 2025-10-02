Геннадий Головкин может быть включён в Международный зал славы бокса в 2026 году

Геннадий Головкин, Вернон Форрест и Стив Коллинз включены в бюллетень для голосования по включению в Международный зал славы бокса (IBHOF) в 2026 году. Об этом информирует портал BoxingScene со ссылкой на исполнительного директора IBHOF Эдвард Брофи.

«Ежегодная рассылка бюллетеней — особое время для бокса. Зал славы и мировое боксёрское сообщество с нетерпением ждут результатов, которые определят, кто пополнит список бессмертных боксёров», — приводит слова Брофи портал BoxingScene.

Бюллетени были разосланы 1 октября, а результаты голосования опубликуют в начале декабря. Голосовать будут члены Ассоциации боксёрских журналистов Америки и историки бокса со всего мира.