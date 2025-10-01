Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян проведёт следующий поединок на турнире UFC в Катаре. Назван соперник

Арман Царукян проведёт следующий поединок на турнире UFC в Катаре. Назван соперник
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян проведёт следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC, который состоится 22 ноября в Катаре. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

Материалы по теме
Царукян побеждает, но есть нюанс. Зона комфорта вместо борьбы за пояс UFC
Царукян побеждает, но есть нюанс. Зона комфорта вместо борьбы за пояс UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android