Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсирован следующий поединок Белала Мухаммада в UFC

Анонсирован следующий поединок Белала Мухаммада в UFC
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад проведёт следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри на турнире UFC, который пройдёт 22 ноября в Катаре. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: пресс-служба UFC

Напомним, Белалу 37 лет. На профессиональном уровне Мухаммад выступает с августа 2012 года, а в UFC он перешёл в июле 2016 года. Имеет в своём рекорде 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Иану 27 лет. В качестве профессионального бойца ММА Гарри выступает с февраля 2019 года. В UFC представитель Ирландии перешёл в ноябре 2021 года. Имеет в своём рекорде 16 побед и одно поражение.

Материалы по теме
«Этим можно воспользоваться». Мухаммад дал совет Махачеву перед боем с Делла Маддаленой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android