Анонсирован следующий поединок Белала Мухаммада в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад проведёт следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри на турнире UFC, который пройдёт 22 ноября в Катаре. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: пресс-служба UFC

Напомним, Белалу 37 лет. На профессиональном уровне Мухаммад выступает с августа 2012 года, а в UFC он перешёл в июле 2016 года. Имеет в своём рекорде 24 победы, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Иану 27 лет. В качестве профессионального бойца ММА Гарри выступает с февраля 2019 года. В UFC представитель Ирландии перешёл в ноябре 2021 года. Имеет в своём рекорде 16 побед и одно поражение.