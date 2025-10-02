Скидки
Анкалаев ответил, кого рассматривает в качестве следующего соперника в UFC

Анкалаев ответил, кого рассматривает в качестве следующего соперника в UFC
33-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев высказался насчёт того, кого хотел бы видеть своим следующим соперником, если на предстоящем турнире UFC 320 ему удастся победить в реванше бразильца Алекса Перейру.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Мне вообще не интересен бой Прохазки и Раунтри. У меня и времени не будет посмотреть его. А другой парень (имеется в виду Карлос Ульберг. — Прим. «Чемпионата»), который идёт на серии из девяти побед, ещё не был там [в боях за титул], где эти парни не удержались. Мне интересны сильные бойцы, которые побеждают во всех поединках», — сказал Анкалаев во время пресс-конференции.

