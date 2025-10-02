Скидки
UFC объявил о дисквалификации Темирова за допинг

Организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD) объявила сегодня, что узбекский боец Рамазонбек Темиров дисквалифицирован на один год за нарушение Антидопинговой политики UFC, сообщается на официальном сайте промоушена.

У Темирова был выявлен триметазидин (TMZ) — препарат, применяемый при сердечной недостаточности и других кардиологических заболеваниях, относящийся к классу гормональных и метаболических модуляторов в списке запрещённых UFC ADP. TMZ запрещён в любое время в соответствии с правилами UFC ADP. Проба с наличием запрещённого вещества была взята у Темирова 12 июня 2025 года в Пхукете (Таиланд) во вне соревновательный период, а затем повторно 4 июля 2025 года также в Пхукете. Поскольку Темиров не был уведомлён о положительном результате пробы от 12 июня до момента сдачи анализа 4 июля, оба случая рассматриваются как одно нарушение по правилам UFC ADP.

Темиров прошёл подробное интервью с CSAD и был откровенен в признании факта использования TMZ. При этом он не проверил статус препарата перед применением и не сообщил назначившему врачу, что является протестированным спортсменом. Однако Темиров предоставил доказательства того, что препарат был назначен ему по медицинским показаниям и применялся ограниченный период времени, что минимизировало возможный эффект по улучшению спортивных результатов.

На счету Темирова два боя в UFC, в которых он одержал победы.

