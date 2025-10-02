Скидки
Бокс/ММА Новости

«Сделка заключена, подписана, доставлена». Макгрегор сообщил о своём бое в Белом доме

«Сделка заключена, подписана, доставлена». Макгрегор сообщил о своём бое в Белом доме
37-летний бывший двойной чемпион UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландец Конор Макгрегор заявил о том, что согласовал сделку о своём бое в Белом доме на турнире промоушена.

«Сделка заключена, подписана, доставлена. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие Америки», — заявил Конор телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити.

Напомним, номерной турнир UFC в Белом доме должен состояться в июне 2026 года.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику

