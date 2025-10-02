Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 320, в главном событии которого пройдёт реванш между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и 38-летним экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой.

Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск 5 октября. В прямом эфире турнир можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит наиболее важные события поединка.

Соглавным событием вечера станет титульный бой в легчайшем весе между чемпионом из Грузии Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном.

