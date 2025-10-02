Скидки
Волкановски дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Перейра очень хорош. Умеет ли он вносить коррективы? Да. Но и Анкалаев показал, что умеет менять этажи атаки, умеет меняться в бою и даже менять стойки. Очевидно, он больше левша, но меняет стойки, и это подходит ему, если говорить о защите.

Как по мне, Перейра всё ещё может великолепно выступить, но, если соперники очень эффективны из стойки левши, это усложняет ему задачу. Хотя это не означает, что он проигрывает только левшам. Итак, я выберу фаворита. Думаю, Анкалаев снова сделает это», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Чемпионский реванш Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

