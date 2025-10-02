Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: дата и время боя, когда и где пройдет, кто покажет

Комментарии

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский турнир UFC 320. В соглавном событии чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт защиту титула против американца Кори Сэндхагена.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Двалишвили – Сэндхаген – в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузин дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 13 побед и два поражения.

Кори Сэндхагену 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

