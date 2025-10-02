Мераб Двалишвили показал актуальную форму перед боем с Сэндхагеном

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили показал актуальную форму перед боем с американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузин дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 13 побед и два поражения.

Кори Сэндхагену 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

