Магомед Анкалаев и Алекс Перейра показали актуальную форму перед реваншем

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и его соперник бразилец Алекс Перейра показали актуальную форму перед реваншем, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Фото: UFC

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Алексу Перейре 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

