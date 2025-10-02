Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра показали актуальную форму перед реваншем

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра показали актуальную форму перед реваншем
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и его соперник бразилец Алекс Перейра показали актуальную форму перед реваншем, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Фото: UFC

Фото: UFC

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Алексу Перейре 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

Материалы по теме
Перейра: Анкалаев не заслуживает своего места, в мой худший день он ничего мне не сделал

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 320.

Материалы по теме
UFC 320: Анкалаев сможет финишировать звёздного соперника? Перейра против. LIVE
Live
UFC 320: Анкалаев сможет финишировать звёздного соперника? Перейра против. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android