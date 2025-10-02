«Не могу дождаться, когда ударю его локтем». Хукер отреагировал на анонс боя Царукяном

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер прокомментировал анонс поединка с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Мне не нравится его лицо. Мне не нравится, что его лицо прикреплено к его телу, с удовольствием разделил бы их. Мне не нравится этот парень. Я ничего о нём не знаю, но ненавижу всё, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос», — сказал Хукер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.