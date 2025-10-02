Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не могу дождаться, когда ударю его локтем». Хукер отреагировал на анонс боя Царукяном

«Не могу дождаться, когда ударю его локтем». Хукер отреагировал на анонс боя Царукяном
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер прокомментировал анонс поединка с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Мне не нравится его лицо. Мне не нравится, что его лицо прикреплено к его телу, с удовольствием разделил бы их. Мне не нравится этот парень. Я ничего о нём не знаю, но ненавижу всё, что с ним связано. Не могу дождаться, когда ударю его локтем в нос», — сказал Хукер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.

Материалы по теме
Официально
Арман Царукян проведёт следующий поединок на турнире UFC в Катаре. Назван соперник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android