Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз успешно прошли взвешивание перед реваншем
Состоялось взвешивание участников бойцовского вечера PFL, который пройдёт 3 октября в Дубае (ОАЭ).
В главном событии непобеждённый чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов проведёт реванш с ирландцем Полом Хьюзом. Оба бойца уложились в лимит дивизиона.
Усман Нурмагомедов – 70,3 кг;
Пол Хьюз — 70,3 кг.
PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:10 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз
В андеркарде российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Магомед Магомедов встретится с экс-чемпионом Bellator американцем Серхио Петтисом.
Магомед Магомедов – 61,2 кг;
Серхио Петтис — 61,4 кг.
PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Магомед Магомедов — Серхио Петтис
03 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Магомед Магомедов
Не началось
Серхио Петтис
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL в Дубае.
