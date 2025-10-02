Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз успешно прошли взвешивание перед реваншем

Состоялось взвешивание участников бойцовского вечера PFL, который пройдёт 3 октября в Дубае (ОАЭ).

В главном событии непобеждённый чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов проведёт реванш с ирландцем Полом Хьюзом. Оба бойца уложились в лимит дивизиона.

Усман Нурмагомедов – 70,3 кг;

Пол Хьюз — 70,3 кг.

В андеркарде российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Магомед Магомедов встретится с экс-чемпионом Bellator американцем Серхио Петтисом.

Магомед Магомедов – 61,2 кг;

Серхио Петтис — 61,4 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL в Дубае.

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов