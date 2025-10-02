Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз успешно прошли взвешивание перед реваншем

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз успешно прошли взвешивание перед реваншем
Комментарии

Состоялось взвешивание участников бойцовского вечера PFL, который пройдёт 3 октября в Дубае (ОАЭ).

В главном событии непобеждённый чемпион в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов проведёт реванш с ирландцем Полом Хьюзом. Оба бойца уложились в лимит дивизиона.

Усман Нурмагомедов – 70,3 кг;
Пол Хьюз — 70,3 кг.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:10 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

В андеркарде российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Магомед Магомедов встретится с экс-чемпионом Bellator американцем Серхио Петтисом.

Магомед Магомедов – 61,2 кг;
Серхио Петтис — 61,4 кг.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Магомед Магомедов — Серхио Петтис
03 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Магомед Магомедов
Не началось
Серхио Петтис

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира PFL в Дубае.

Материалы по теме
Нурмагомедов — Хьюз: брат Хабиба готов защитить чемпионский титул! Хватит ли сил? LIVE
Live
Нурмагомедов — Хьюз: брат Хабиба готов защитить чемпионский титул! Хватит ли сил? LIVE

Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android