«Большая проблема». Анкалаев назвал причину, по которой не готовится к боям в США

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев объяснил, почему не проводит всю подготовку к боям в Соединенных Штатах.

«На полный кэмп подготовиться в Америке, я думаю, можно было бы, если бы у наших ребят были визы. Ребят, которые со мной тренируются. Могли бы они выехать со мной… тогда бы мы смогли выехать, потренироваться здесь.

В последнее время большая проблема – виза, поэтому мы спарринг-партнёры, мои ребята не могут приехать. Приходится за месяц-полтора выезжать и проходить акклиматизацию», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

