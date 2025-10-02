Одноклубник Махачева назвал вес Ислама перед дебютом в полусреднем весе UFC

Шамиль Завуров, одноклубник экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о подготовке россиянина к переходу в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Ты потеряешь в скорости, если резко набрал вес. Но организм привыкает, если даёшь ему время. Не думаю, что Ислам доберётся до отметки в 90 килограммов, чтобы потом много гонять. Махачев для лёгкого веса не был маленьким. Раньше он весил 83-85 килограммов, а сейчас немного прибавил – 88-89 килограммов», – приводит слова Завурова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.