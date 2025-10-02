«Устроил бы Алексу ад». Уиттакер назвал экс-полутяжеловеса UFC, побившего бы Перейру

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер считает, что бывший обладатель титулов организации в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье смог бы составить конкуренцию бразильцу Алексу Перейре.

«Сейчас в дивизионе не так много парней, умеющих хорошо бороться. Знаете, о чём я только что подумал? Знаете, кто бы устроил Алексу ад? Даниэль Кормье в полутяжёлом весе переехал бы его, как по мне», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Ранее Уиттакер ответил, кто должен быть следующим соперником Хамзата Чимаева.

