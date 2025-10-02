Скидки
Бокс/ММА

«Хороший парень». Магомед Анкалаев оценил Азамата Мурзаканова

«Хороший парень». Магомед Анкалаев оценил Азамата Мурзаканова
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о непобеждённом бойце дивизиона соотечественнике Азамате Мурзаканове.

«Много есть ребят, которые заслуживают титульного шанса. Мурзаканов идёт хорошо, Ульберг идёт хорошо… Сейчас Мурзаканов будет драться, у него нет поражений, нокауты… Хороший парень», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Мурзаканов сразится с австрийцем Александаром Ракичем.

Комментарии
