Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боец UFC: если Волкановски будет в форме, он вынесет Евлоева

Американский боец UFC: если Волкановски будет в форме, он вынесет Евлоева
Комментарии

Американский боец UFC Стив Гарсия считает, что непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев заслуживает сразиться за титул организации в полулёгком весе (до 65 кг).

«Просто дайте бой за титул Мовсару. Нельзя его вечно избегать. Хорошо ли это для бизнеса UFC? Вероятно, что нет. Но если поступать правильно для дивизиона, в который, так уж вышло, входит Евлоев, нужно дать ему титульник. К тому же, если Волкановски будет в форме, он его вынесет», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации девять побед.

Материалы по теме
Стерлинг: я выиграл бой с Евлоевым, это факт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android