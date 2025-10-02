Американский боец UFC: если Волкановски будет в форме, он вынесет Евлоева

Американский боец UFC Стив Гарсия считает, что непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев заслуживает сразиться за титул организации в полулёгком весе (до 65 кг).

«Просто дайте бой за титул Мовсару. Нельзя его вечно избегать. Хорошо ли это для бизнеса UFC? Вероятно, что нет. Но если поступать правильно для дивизиона, в который, так уж вышло, входит Евлоев, нужно дать ему титульник. К тому же, если Волкановски будет в форме, он его вынесет», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации девять побед.