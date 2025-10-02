Скидки
Анкалаев ответил на слова Хабиба, назвавшего его одним из лучших бойцов в истории России

Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал заявление члена Зала славы соотечественника Хабиба Нурмагомедова, ранее назвавшего его одним из лучших бойцов в истории России.

«Я бы так не сказал, что я один из лучших. Я завоевал пояс чемпиона UFC, Хабиб понимает, насколько это тяжело, через что нужно проходить, чтобы добраться до титула и удержать его. Поэтому я ценю его слова, спасибо ему огромное, что оценил меня так», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Комментарии
