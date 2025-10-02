Усман Нурмагомедов дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между соотечественником Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Я думаю, Анкалаев в этот раз удосрочит его, если честно. Потому что у Анкалаева намного более быстрые удары, чем у Перейры. Перейра долго целится, а Анкалаев очень быстр на ногах, несмотря на свои размеры», — заявил Нурмагомедов в интервью «Okko Спорт».

Чемпионский реванш Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.