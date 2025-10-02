Скидки
Бокс/ММА

Арман Царукян отреагировал на анонс боя с Хукером

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал анонс поединка с австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«Он смешной, как и его высказывания. Можно ли назвать это претендентским боем? Думаю, что да. Есть ли шансы у Хукера? Я их особо не вижу», — приводит слова Царукяна ТАСС.

Напомним, Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота.

Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.

