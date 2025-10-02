«Он сам создал ситуацию». Камару Усман отреагировал на нокаут Вандерлея Силвы в драке

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал скандал с участием звёздного ветерана Вандерлея Силвы.

Напомним, бразилец был дисквалифицирован в боксёрском поединке с соотечественником Аселино Фрейтасом, после чего в ринге началась драка, один из участников которой нокаутировал его.

«Если вы постоянно нарушаете правила, вы здесь не для того, чтобы драться. Вы здесь не для честного боя. Вы поступаете не по правилам, и моя команда, очевидно, будет защищать меня.

Когда вы создаёте такую ситуацию, а я убеждён, что он сам её создал… Я люблю Вандерлея Силву, но он сам создал эту ситуацию. Отчасти профессиональные бойцы учатся контролировать агрессию и давать ей выход, когда это необходимо», — сказал Усман в подкасте Pound-4-Pound.