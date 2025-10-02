Okko устроит фан-зоны в Махачкале перед боем Нурмагомедов — Хьюз

3 октября в Дубае состоится бой PFL Champions Series 3: Усман Нурмагомедов – Пол Хьюз. В преддверии поединка, который Okko эксклюзивно покажет в прямом эфире, сервис организует мобильные фан-зоны в Махачкале.

3 октября болельщики в Махачкале получат возможность примерить чемпионский пояс, сделать креативные фото и получить промокод, чтобы увидеть бой. А брендированная фура Okko ММА проедет по знаковым локациям столицы Дагестана, чтобы фанаты единоборств смогли ощутить энергетику события и стать ещё ближе к команде Хабиба.

Где искать фан-зону Okko ММА в Махачкале:

3 октября:

10:00-13:30. Парковка за банкетным залом «Жемчужина», проспект Петра I;

14:00-18:00. Парковка на набережной, ул. Тулпара Мусалаева, 2.

Противостояние Нурмагомедова и Хьюза станет одним из главных событий осени в ММА. Okko не только покажет бой в прямом эфире, но и порадует зрителей дополнительным контентом: аналитикой, закулисными материалами и интервью. Ранее, 2 октября, сервис устроил приуроченную к поединку фан-зону в Краснодаре.