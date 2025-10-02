Скидки
Халил Раунтри поделился ожиданиями от боя с Прохазкой на UFC 320

Четвёртый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Халил Раунтри поделился ожиданиями от поединка с чешским экс-чемпионом Иржи Прохазкой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Халил Раунтри

«Я готов ко всему. Честно, сейчас мне легко, потому что я готов. После боя с Алексом [Перейрой] я показал себе, как далеко могу зайти, если бой пойдёт по такому сценарию. Понимаете, о чём я? Но надеюсь ли я на жестокий, кровавый бой? Точно нет. Если так сложится, значит, сложится. Возможно ли это? Конечно, и я к этому готов», — сказал Раунтри на пресс-конференции.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 320.

