«Вот в этом проблема». Брендан Шауб объяснил, почему Магомед Анкалаев вредит UFC

Бывший боец UFC Брендан Шауб высказал мнение, что чемпион промоушена в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев несёт лиге финансовый ущерб. Как считает Брендан, чемпионка PFL Дакота Дитчева принесла бы UFC больше пользы.

«UFC на текущей бизнес-модели получил бы больше денег с Дакоты, чем с Магомеда. По сути, Магомед даже вредит UFC. Неприятно говорить, но если он выйдет и победит Алекса Перейру, который намного популярнее его, то это нанесёт ущерб лиге.

Красивая девушка, очень талантливая способна принести организации больше прибыли, чем этот парень из Дагестана, который является зверем в клетке, но не умеет работать с микрофоном, а его трэш-ток хромает. Кроме того, он настолько хорош, что побеждает звёзд, которых лига хочет видеть лицами UFC. И вот в этом проблема», — сказал Шауб на канале Thiccc Boy в YouTube.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI:

