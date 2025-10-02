Чемпион UFC Магомед Анкалаев назвал бой, после которого хотел завершить карьеру

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев вспомнил о своём поражении в поединке с шотландцем Полом Крэйгом. Спортсмены сражались в марте 2018 года. Анкалаев проиграл сдачей в последнюю секунду.

«Можно сказать, я проиграл худшим поражением в большой лиге, в UFC. Сдался за считаные секунды до конца. Это поражение изменило мою жизнь. Первоначально было очень тяжело. Я не появлялся на публике целый месяц. Думал, что больше не буду драться. Потом понял, что дело не во мне. Я сделал всё, что мог. Это была воля Всевышнего. Я вернулся к тренировкам, пришёл в спортзал и выложился по полной. Я оставил всё в спортзале и добился результатов», — сказал Анкалаев в интервью UFC.

Отметим, что поражение в бою с Крэйгом является единственным в карьере Магомеда. Также на его счету 20 побед и одна ничья.

Анкалаев отработал кики перед реваншем с Перейрой: